“La morte di Pinelli? L’ha voluta lui” L’audio inedito di uno degli ultimi testimoni

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019) "Stava fumando, andando su e giù perché Calabresi si era allontanato per andare dal capufficio, a un certo momento apre la finestra per buttare... e poi 'brom'". Unooculari di quanto avvenne la notte tra il 15 e il 16 dicembre del1969 nella stanza del commissario Calabresi, alla questura di Milano, parla della tragica fine di Giuseppe, anarchico ingiustamente accusato come i suoi compagni della strage di piazza Fontana, morto in circostanze mai chiarite mentre era tenuto illegalmente in stato di fermo. "Per me non è successo niente. Lei dice: è morto uno. Eh, ma l'ha voluto lui", dice il testimone di uno dei grandi misteri italiani. L'audioè contenuto nell'inchiesta a puntate "121269", un podcast di Alberto Nerazzini con Andrea Sceresini prodotto da Dersu in esclusiva per Audible Original. Fanpage.it pubblica in esclusiva uno stralcio di quella ...

matteosalvinimi : Oggi a Napoli abbiamo raccolto il grido di allarme di un carcere sovraffollato che grida al mondo lo SCHIFO per la… - enpaonlus : Come si diffondono notizie non verificate: l’autopsia ha stabilito che la morte di Massimo Sartori è avvenuta per… - Agenzia_Ansa : Incassavano la pensione di persone morte, 37 denunciati. Danno di 3 milioni all'Inps, in un caso preso per 23 anni… -