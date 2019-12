La magia dell' opera di Gio Ponti al MAXXI di Roma con la mostra Amare

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 15 dicembre 2019) L’architettura è un cristallo. Ne era convinto Gio: architetto, designer, art director, scrittore, poeta, critico, artista a 360 gradi che ha attraversato il XX secolo con la sua preziosa, segnandone il gusto, rispecchiandone l’essenza e anticipando i temi’architettura contemporanea. A quarant’anni dalla scomparsa di, il Museodigli dedica laGiol’architettura che, inaugurata il 27 novembre 2019, proseguirà fino al 13 aprile 2020Il risultato è un’esposizione complessa, di raccolta e ricerca, che celebra e ricostruisce l’anima eclettica di. Alsono esposti materiali d’archivio, moi originali, fotografie, libri, riviste, classici del design collegati ai progetti architettonici e organizzati in otto sezioni che evocano concetti-chiavea ...

