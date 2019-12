La Forza e Coraggio non interrompe la serie nera | ko col San VItaliano

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSan(Na) – Lanon mette fine al periodo negativo e, seppur disputando una buona partita, esce sconfitta per 2-1 dal campo del San. Primi 25’ di gara del tutto a favore degli ospiti che con De Falco, autore di una ottima prova, sfiorano il vantaggio in un paio di occasioni. Nei successivi 10’ il Sanreplica ma trova un Fappiano in giornata positiva che sventa i pericoli che arrivano dalle sue parti. Il vantaggio dellaarriva al 39’: la rete porta la firma di Massimiliano Tufo sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da De Falco. I ragazzi di mister Liccardi sfiorano anche il raddoppio in chiusura di frazione con Iodice che, servito da Jallow, spara alto da buona posizione. Il primo tempo si chiude, dunque, sullo 0-1. I primi 10’ della ripresa scorrono tranquilli prima che arrivi ...

