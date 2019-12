La Famiglia Bradford sbarca su Paramount Network la mattina alle 8:50 (Di domenica 15 dicembre 2019) La Famiglia Bradford su Paramount Network la mattina Salto nel passato per Paramount Network che riporta in tv una delle tante storiche famiglie televisive. Da Lunedì 16 dicembre alle 8:50 arriva su Paramount Network la Famiglia Bradford popolare serie tv andata in onda su ABC tra il 1977 e il 1981 con 112 episodi all’attivo. Appuntamento quotidiano al canale 27 del digitale terrestre (e tivùsato) di ViacomCBS Networks Italia con tutte le stagioni che andranno in onda in successione. La storia de La Famiglia Bradford è incentrata sulle vicissitudini di una Famiglia degli anni ’70 che vive a Sacramento in California. Il giornalista del “Register” Tom Bradford – interpretato da Dick Van Patten – e sua moglie Joan – che ha il volto di Diane Hyland – sono alle prese con i problemi quotidiani dei loro otto figli tra gli 8 e i 23 anni di età. Rimasto vedovo, l’uomo incontra l’insegnante ...

