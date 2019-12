La denuncia delle Sardine Nere | «Gli organizzatori ci hanno staccato il microfono» – Video

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 15 dicembre 2019) La grande manifestazionea piazza San Giovanni di Roma è stato un successo di partecipazione. Migliaia di persone sono scese in strada per chiedere a gran voce un cambio di rotta istituzionale contro le politiche dell’odio. Nella successione di interventi sul palchetto, però, non tutti sono rimasti pienamente soddisfatti. Are qualche nota stonata sono state le, il movimento di migranti e rifugiati nato a Napoli poco dopo la prima manifestazione6000nel capoluogo campano. Come raccontato a Open, il motivo della costituzioneera stata «la difficoltà dei migranti di prendere parola durante l’evento napoletana». Anche stavolta non è stato semplice: «Per l’ennesima volta – racconta uno dei portavoce Abdel – le nostre vociincontrato le solite difficoltà». La...

Cristina050521 : @matteosalvinimi “Sorriso e forza delle idee” come a Catania? Siete i primi a diffondere odio e rancore, abbiate al… - enzolepidi : @lisaconti1 @virginiaraggi @matteosalvinimi E dai finalmente anche la @lisaconti1 ha avuto il Suo momento da protag… - CinqueRighe : CRONACA - Carabinieri,Ripetitore Wi-Fi in assenza delle autorizzazioni La denuncia - -