La “demofollia” secondo Ainis

(Di domenica 15 dicembre 2019) Il libro del costituzionalista Michele“Demofollia” (editore La Nave di Teseo) raccoglie gli articoli (oltre 50) dell’autore apparsi negli ultimi tre anni su Repubblica e L’Espresso, riveduti e corretti. Poche pagine per ciascuno dei tanti vizi della nostra politica: con la vivacità, il sense of humor e la vastissima cultura, non solo giuridica, che fanno diun eccezionale editorialista. Legge elettorale. Dal 1948 al 2017 l’abbiamo cambiata 5 volte, ma fioccano ancora le proposte per nuove modifiche.Parlamentari laureati. Nell’assemblea costituente erano il 74,2%, oggi uno su tre è senza laurea. Dunque, oggi la politica riflette la componente culturalmente più arretrata del Paese.I progetti di legge. Fra aprile e luglio ne sono stati depositati, fra Camera e Senato, 1.888. Fra i ...

