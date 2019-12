La crisi del Napoli coinvolge tutti i napoletani che si chiedono | perchè?

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 15 dicembre 2019) Sono ormai sette le partite delsenza vittorie, Ladelè evidente con sei pareggi e cinque sconfitte, ultima delle quali con il Parma in casa e con Gennaro Gattuso sulla panchina in sostituzione di Carlo Ancelotti. Sembra una stagione segnata per i partenopei, ma è opportuno analizzare fino in fondo ciò che realmente sta accadendo: i calciatori appaiono disorientati, sbagliano le cose più semplici come può essere uno stop di palla o un appoggio al compagno più vicino, questo significa che nella testa qualcosa non sta funzionando, significa avere paura di sbagliare. Da dove nascono queste paure? Dalla frenesia di dover ottenere risultati positivi? Dalle minacce del Presidente De Laurentiis alla squadra per multe e diritti di immagine della società da salvaguardare? Con il Parma è stato anche evidente un momento in cui la squadra ha girato al meglio formalizzando ...

Mov5Stelle : Dimostrata in diretta tv tutta l'incompetenza della Lega sulla riforma del Mes. L'unica forza politica che sta aff… - davidealgebris : Per crisi bancaria , paese medio EU ha perso circa 8% del PIL. Da noi alla fine il costo sara’ circa del 2%. Tanti… - paoloroversi : Se approvassero la legge per la liberalizzazione della #cannabis metterebbero davvero in crisi l'elettorato del… -