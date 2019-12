Kate Middleton insegna che regine non si nasce | si diventa

Leggi la notizia su vanityfair

(Di domenica 15 dicembre 2019)a Buckingham Palacea Buckingham Palacea Buckingham Palacea Buckingham Palacea Buckingham Palace Elisabetta II può andarne fiera. Anche se è solo una parente acquisita,è l’unica reale (finora) a non averla mai messa in imbarazzo. Non ha pesanti scheletri nell’armadio, né parenti serpenti o ambizioni al di là del protocollo. La 37enne tutto quello che sa sulla vita a corte l’ha imparato negli ultimi 10 anni, dimostrando chenon sima lo si puòre. C’è stato un tempo in cui, infatti, era solo una ragazzina «timida e un po’ troppo alta», bullizzata dalle compagne di scuola, figlia di un’ex hostessta milionaria grazie a un impero costruito sui gadget da party; ci sono stati poi gli anni in cui era solo «Waity-Katie», lache ...

