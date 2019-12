Juventus-Udinese, le formazioni ufficiali: Sarri con il tridente ‘pesante’ (Di domenica 15 dicembre 2019) Juventus-Udinese, le formazioni ufficiali – La sedicesima giornata del campionato di Serie A continua a regalare grande spettacolo ed emozioni, il torneo entra sempre più nel vivo e regala grande spettacolo. Alle 15 in campo bianconeri contro bianconeri, la Juventus non sta di certo attraversando un buon momento, la squadra di Sarri è reduce da due partite negative, prima il pareggio in casa contro il Sassuolo, poi la sconfitta in trasferta contro la Lazio. Stagione al di sotto delle aspettative per l’Udinese, in questo caso il club dovrà lottare fino alla fine per evitare la retrocessione. Ecco le formazioni ufficiali del match, gli ospiti proveranno a pungere in contropiede. Juventus-Udinese, le formazioni ufficiali Juventus (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, De Sciglio; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Dybala; Higuain, C. Ronaldo Udinese (3-5-2): Musso; De ...

Leggi la notizia su calcioweb.eu

Altre notizie : Juventus-Udinese ...