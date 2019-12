Juventus-Udinese in tv oggi 15 dicembre | orario d’inizio | canale | streaming | probabili

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019)alle ore 15.00 andrà in scena all’Allianz Stadiun di Torino il match valido per il 16° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020 tra. I bianconeri, campioni d’Italia, vogliono dimenticare l’esito negativo della trasferta di Roma contro la Lazio e sono decisi a conquistare i tre punti per mettere sotto pressione l’Inter capolista. La compagine di Maurizio Sarri vuole dunque sfruttare il fattore campo e imporre la propria forza nei confronti dei friulani, sulla carta, nettamente sfavoriti e inferiori. Dal punto di vista statistico, può confortare i bianconeri il fatto che la squadra ospite abbia vinto solo una delle ultime sette partite (2 pareggi, 4 sconfitte), insieme ad una sola vittoria negli ultimi 16 scontri diretti (3 pareggi, 12 sconfitte). Sarri dovrebbe puntare sulla continuità e quindi su un 4-3-1-2 con Cristiano Ronaldo ...

