Juventus | Sarri spiega così la scelta dell’attacco ‘pesante’

(Di domenica 15 dicembre 2019) “E’ la prima volta dopo una sfida di Champions che siamo stati capaci di aggredire bene la partita. In questo momento loro tre (Higuan, Dybala e Ronaldo, ndr) in avanti stanno bene e ho pensato che oggi ce lo potevamo permettere. L’Udinese è una squadra che non costruisce tanto da dietro ma vuole andare subito sugli attaccanti. Quando poi ha iniziato a palleggiare di più abbiamo sofferto”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport di Maurizio, tecnico della, dopo il netto successo contro l’Udinese. “Loro tre hanno fatto bene anche nella fase difensiva, con scambi in velocità. Se si trova una squadra di palleggio la situazione può cambiare ma loro sono stati abbastanza ordinati”, ha aggiunto.L'articololadell’attacco ‘pesante’ CalcioWeb.

