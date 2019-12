Juve | tridente da favola contro l’Udinese 3-1 Milan pari e sfortuna | perde l’Atalanta

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 15 dicembre 2019) Come nelle previsioni e con un bel regalo per gli amanti dell’estetica: ladelDybala-Higuain-Ronaldo funziona; almenole piccole. Allo Stadium non c’è scampo per l’Udinese, travolta 3-1. Fa tutto nel primo tempo la squadra di Sarri, che torna in vetta aspettando Fiorentina-Inter: doppietta di Cr7 (per lui anche un palo) e rete di Bonucci. Meravigliosi i fraseggi del, da testare ore in scenari eavversari più insidiosi. L’Udinese si rende pericolosa solo nel secondo tempo quando il quoziente di concentrazione e fame dellascende come il galleggiante della benzina sulla più ripida delle salite. Al 94′ Pussetto limita il passivo. View this post on Instagram The greats of our history

