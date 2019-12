Juve Primavera | Zauli | «Partita di personalità Il percorso è ancora lungo» – VIDEO

Primavera 1 - Roma Juventus : cronaca e tabellino : Allo Stadio Tre Fontane, la 12ª giornata del campionato Primavera 1 2019/20 tra Roma e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, cronaca e voti (dalla nostra inviata Josephine Carinci) – Finisce a reti inviolate il match tra Roma e Juve Primavera al Tre Fontane. Nonostante tante occasioni da entrambe le parti, le due squadre non riescono a bucare la porta avversaria. Molto bene i bianconeri nel primo tempo e a inizio ripresa, con i ...

Diretta/ Leverkusen Juventus Primavera - risultato 0-2 - streaming : doppio vantaggio! : Diretta Leverkusen Juventus Primavera: streaming video e tv, risultato live della partita, valida oggi per la 6giornata del gruppo D di Youth league.

Diretta Leverkusen Juventus Primavera/ Streaming video tv : bianconeri già qualificati : Diretta Leverkusen Juventus Primavera: Streaming video e tv, risultato live della partita, valida oggi per la 6giornata del gruppo D di Youth league.

Toro Primavera - Sesia : «Abbiamo giocato alla pari della Juve» : Marco Sesia, allenatore del Torino Primavera, analizza ill pareggio contro la Juventus: ecco le sue parole relative alla gara (Marco Baridon inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – L’allenatore del Torino Primavera, Marco Sesia, analizza il pareggio contro i pari età della Juventus. Ecco le sue parole. JUVE – «Abbiamo fatto qualcosa in più rispetto alla Juventus, anche se gli abbiamo lasciato volutamente il possesso palla, ma se non hai ...

Primavera 1 - Juventus Torino 1-1 : cronaca e tabellino : A Vinovo, l’11ª giornata del campionato Primavera 1 2019/20 tra Juventus e Torino: sintesi, tabellino, risultato, cronaca e voti Allo Juventus Training Center di Vinovo (TO), Juventus e Torino Primavera si sono affrontate nel match valido per l’11ª giornata del campionato Primavera 1 2019/20. Migliore in campo: Dragusin Juventus Torino Primavera 1-1: cronaca del match (Marco Baridon inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) ...

DIRETTA/ Juventus Torino Primavera - risultato 1-1 - video streaming tv : pareggia Greco : DIRETTA Juventus Torino Primavera streaming video tv: risultato live del match valevole per l'undicesima giornata del campionato Primavera 1.

Diretta/ Juventus Torino Primavera - risultato 0-0 - video streaming tv : si comincia! : Diretta Juventus Torino Primavera streaming video tv: risultato live del match valevole per l'undicesima giornata del campionato Primavera 1.

Juve Primavera - Zauli : «Abbiamo dato continuità. Col Torino grande prova» – VIDEO : L’allenatore della Juventus Primavera, Lamberto Zauli, commenta il pareggio in trasferta contro il Genoa: le sue parole (dal nostro inviato a Genova, Alessio Eremita) – Il tecnico della Juventus Primavera, Lamberto Zauli, commenta il pareggio ottenuto in casa del Genoa. Ecco le sue parole. LA GARA – «Ottimo primo tempo, andando in vantaggio due volte, prendendo gol sulla ripartenza. Abbiamo fatto una buona partita ...

Primavera 1 - Genoa Juventus 2-2 : cronaca e tabellino : Al Campo Begato 9, il recupero della 7ª giornata del Campionato Primavera 1 2019/20 tra Genoa e Juventus: sintesi, tabellino, risultato e cronaca (Alessio Eremita, inviato a Genova) – Genoa e Juventus si dividono la posta in palio al termine del recupero della settima giornata del campionato Primavera 1. Buon punto per la squadra di Chiappino, che prosegue la corsa ai piani alti della classifica. Sono i bianconeri a passare in vantaggio ...

Diretta/ Sampdoria Juventus Primavera - risultato finale 0-2 - video tv : chiude Sena! : Diretta Sampdoria Juventus Primavera streaming video tv: risultato live della partita per la decima giornata di sabato 30 novembre 2019.

DIRETTA/ Sampdoria Juventus Primavera - risultato 0-1 - video streaming tv : Petrelli! : DIRETTA Sampdoria Juventus Primavera streaming video tv: risultato live della partita per la decima giornata di sabato 30 novembre 2019.

Diretta/ Sampdoria Juventus Primavera - risultato 0-0 - video streaming tv : si gioca! : Diretta Sampdoria Juventus Primavera streaming video tv: risultato live della partita per la decima giornata di sabato 30 novembre 2019.

DIRETTA/ Juventus Primavera Atletico Madrid - risultato finale 2-1 - : grande ribaltone! : DIRETTA Juventus Primavera Atletico Madrid, risultato finale 2-1: rimonta e bellissima vittoria al 94' per i giovani bianconeri nella Youth League.

DIRETTA/ Juventus Primavera Atletico Madrid - risultato 0-0 - video streaming : si gioca : DIRETTA Juventus Primavera Atletico Madrid streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live del match della UEFA Youth League.