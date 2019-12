John Travolta e Olivia Newton-John | dopo 41 anni di nuovo nei costumi di Grease FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di domenica 15 dicembre 2019) In occasione del raduno in Meet n’organizzato in Florida al Coral Sky Amphitheatre di West Palm Beach;hanno indossato idel celebre film “”.41gli attori sono diDanny e Sandy, la reunion ha emozionato i tantissimo i fan ed entusiasti non hanno perso assolutamente nemmeno un secondo del live pubblicato in diretta sul profilo della stessa attrice. Nelle ultime ore il web è letteralmente in tilt: scatti e videoclip hanno invaso Instagram e la sorprendente reunion non poteva che essere un successo.: “La prima volta41Danny e Sandy sono rimasti nei cuori di milioni di persone e tante generazioni si sono appassionate allo storico film musicale; non a caso “” è un successo di ascolti ogni qualvolta il film viene trasmesso in Tv. ...

ParamountItalia : Le reunion. Quelle che ci fanno davvero emozionare. ?? #Grease - sfiorata82 : RT @ParamountItalia: Le reunion. Quelle che ci fanno davvero emozionare. ?? #Grease - Marco6989912316 : RT @ParamountItalia: Le reunion. Quelle che ci fanno davvero emozionare. ?? #Grease -