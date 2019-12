John Frusciante è rientrato nel gruppo | l’annuncio a sorpresa dei Red Hot Chili Peppers

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 15 dicembre 2019) I Red Hothanno annunciato che lo storico chitarrista della bandtornerà nelufficiale è arrivato dalla band attraverso un post su Instagram. Neli RHCP hanno comunicato che l’attuale chitarrista della band, Josh Klinghoffer, «pur restando un incredibile musicista che rispettiamo e amiamo e a cui siamo profondamente grati per il tempo trascorso assieme e per gli innumerevoli momenti che ha condiviso con noi» abbandonerà la band dopo 10 anni. E infine il grande colpo di scena: «Annunciamo anche, con grande emozione e con il cuore ricolmo di gioia, cherientrerà nel». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Red Hot(@) in data: 15 Dic 2019 alle ore 12:28 PSTè considerato uno dei membri fondamentali ...

