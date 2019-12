Investe e ferisce militare per sfuggire a controllo | per lui obbligo di firma

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Federico Garau Il responsabile, un 19enne pregiudicato, è stato trovato qualche ora dopo mentre, in tutta tranquillità, si stava recando ai festeggiamenti del compleanno di un amico Pur di sottrarsi ad unoperato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Ragusa in borghese, non ha esitato ad investirne uno con la propria autovettura per aprirsi una via di fuga ed allontanarsi a tutta velocità. Tutto inutile, dato che le ricerche a tappeto eseguite dai carabinieri su tutto il territorio hanno portato in breve tempo al suo arresto. Protagonista in negativo della vicenda in questione, come riportato dalla stampa locale, è un pregiudicato ragusano di 19 anni, personaggio che, nonostante la giovane età, è da tempo noto alle forze dell'ordine locali. I carabinieri si trovavano impegnati in un'attività di prevenzione delle rapine sul territorio, con un livello ...

