Inter | Borja Valero | «Mi sono fatto trovare pronto Contento per il gol»

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il centrocampista dell’venuto al termine della partita contro la Fiorentina, pareggiata in pieno recuperoha commentato il pareggio incassato contro la Fiorentina: «Quando uno ha l’occasione prova a farsi, e l’ho. Peccato per i tre punti, servivano più di una mia bella prestazione». «Gli applausiil minimo dopo cinque anni in cui ci siamo divertiti,di essere tornato a segnare dopo tanto tempo», ha concluso il centrocampista dell’. Leggi su Calcionews24.com

