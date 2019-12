Inter beffata nel finale dalla Fiorentina | nerazzurri agganciati dalla Juve

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Settimana nera per l'. Dopo l'uscitaChampions la squadra di Conte è costretta a condividere il primo posto con lantus facendosi recuperare al 'Franchi'a tempo scaduto dopo aver gestito il match per quasi tutta la gara. Non è bastato il gol di Borja Valero all'8' per congelare il match e portarlo a termine fino alla fine. La formazione nerazzurra ha pagato troppi errori in fase offensiva, la notte storta di Lukaku e Lautaro e proprio quando ormai era sicura di portare a casa tre punti preziosi è stata bruciata al 92' da Vlahovic (entrato al posto di Chiesa apparso ancora non in buone condizioni) autore di una galoppata solitaria di quasi 50 metri che ha bruciato Handanovic. Una occasione sprecata, di quelle che possono anche diventare decisive alla lunga in questo elettrizzante 'testa a testa' con la Signora basato anche sui nervi e sulla tenuta ...

