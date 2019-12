Insurgencia Spa crolla in borsa | la De Majo | il B&B e il concertino “abusivo”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiÈ un Bloody Sunday in casa Giordano – De, quindi a, quindi a Palazzo San Giacomo. Ieri sono saltati i concerti alla notte bianca della seconda municipalità: direttore artistico Gianfranco Gallo e pronti a suonare gratuitamente Tony Esposito, Maurizio Capone, Marco Zurzolo e Maldestro. Mancavano le autorizzazioni per gli strumenti elettrici e non fa nulla che palco, luci e strumenti musicali fossero pronti a diramare un messaggio contro i muri dei nostri tempi ai quali la giunta insorgente si oppone con concerti, regate e concertini. Ma mentre in piazza del Gesù si consumava il misfatto la pagina locale di Repubblica scopriva che l’assessore alla cultura e al turismo, Eleonora De, promossa in giunta da Luigi de Magistris anche per le numerose battaglie contro la ...

