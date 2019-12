Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 15 dicembre 2019)– Continua il programma valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di lasciare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Alle 15 in campo la Juventus, la squadra di Sarri dovrà vedersela con l’Udinese, momento poco felice per Ronaldo e compagni, nelle ultime due partite è arrivato solo un punto, il pareggio contro il Sassuolo e la sconfitta contro la Lazio, ottimo il percorso invece in Champions League con gli ottavi di finale conquistati. L’Udinese invece è in lotta per evitare la retrocessione. Nel frattempo brutte notizie in casa Juventus,alla spalla per il, l’estremo difensore non prenderà parte al match, al suo posto dentro. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per ...

CalcioWeb : Infortunio #Szczesny, si ferma il portiere: gioca #Buffon - sportface2016 : ?? Infortunio dell'ultima ora per #Szczesny, convocato Mattia #Perin #JuventusUdinese - italiaserait : Infortunio Szczesny, problema alla spalla per il portiere della Juventus: non convocato per l’Udinese… -