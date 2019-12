Influenza intestinale dicembre 2019 | sintomi | cure e come evitarla

Leggi la notizia su inews24

(Di domenica 15 dicembre 2019), nuova ondata di virus in arrivo. Eccoriconoscerla, curarsi e tutelarsi. Nota anchegastroenterite, metterà k.o. tantissimi italiani., massima allerta in vista del Natale.avviene ogni anno, infatti, i virusli circolano soprattutto nella parte finale dell’anno. Tre i motivi: il calo delle temperature … L'articoloproviene da www.inews24.it.

mycooll_jbh : @parabachim Alcuni dicono influenza intestinale? Ma non si sa di preciso, spero non sia nulla di grave insomma. - AndreaBibu : Prima influenza intestinale dopo penso 15 anni passata in negozio col sacchettino per il vomitino a fare pena alla… - ilariac99 : Dalla pediatra al medico di base attuale. Confondere una mononucleosi con una normale influenza, un calazio (accumu… -