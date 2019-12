Indovina chi viene a Natale | trama | cast e streaming del film su Canale 5

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 15 dicembre 2019)chidelsu5 Questa sera, domenica 15 dicembre, in prima serata su5 va in ondachidel 2013 di Fausto Brizzi con Diego Abatantuono, Claudio Bisio, Raoul Bova, Carlo Buccirosso, Gigi Proietti e Claudia Gerini. Vediamo tutto quello che c’è da sapere su questa pellicola natalizia: la, il, il trailer e come vederla in diretta tv o inchi: laCome di consueto in occasione del, una famiglia molto allargata si riunisce dopo la morte del capofamiglia Leonardo Sereni, famoso cantante. Giulio, suo figlio maggiore, possiede e gestisce con la moglie Marina una fabbrica di panettoni, mentre la loro figlia psicologa Valentina si fidanza con Francesco, un diversamente abile rimasto senza gli arti superiori a seguito di un brutto ...

LupoExpress : @leonidafem @RacuMara Indovina chi è che frigna? - gianAnt48908531 : @isabellaisola3 @MariangelaErcu3 Tutti devono sentire questa signora... clamoroso.. purtroppo è vero..ma che sponta… - marcopredieri1 : RT @GiorgiaMeloni: Chi indovina vince subito la delusione di ricordarsi da chi è rappresentato. -