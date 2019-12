Incidente in montagna sul Resegone | alpinista di 59 anni precipita per cento metri | è

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019) Se non avesse indossato il casco sarebbe morto. Undi 59è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Bergamo dopo un graveinsul. L'uomo èto perin un burrone nella zona del Canalone Comera. Ha riportato ferite molto serie ed è stato trasportato in elicottero dagli uomini del soccorso alpino.

