Incidente domestico nel Bresciano | stufa intossica mamma e 2 bambini

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 15 dicembre 2019) Unae i suoi 2sono stati trasportati d’urgenza in ospedale per un’zione da monossido di carbonio: è accaduto questa mattina a Edolo (Brescia). Le esalazioni sono state causate da unaa pellet accesa nell’abitazione. E’ stata la donna a lanciare l’allarme dopo avere avvertito un forte odore di fumo. Sul posto 118 e vigili del fuoco.L'articolonele 2Meteo Web.

GoalItalia : Brutte notizie per il Dortmund, incidente domestico per Witsel: il belga è stato ricoverato in terapia intensiva ???? - KarinSm33476552 : Piccolo incidente domestico...marito picchia la moglie...ed è vero!!sono andati i colleghi io perche io avrei fatto… - dukana2 : RT @malintenzionato: Torino. Stato dalla sinistra. Il dem @lucaderi1 usa un incidente domestico (principio di incendio per fortuna senza fe… -