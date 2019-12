In trappola Don’t get out film stasera in tv 15 dicembre: cast, trama, streaming (Di domenica 15 dicembre 2019) In trappola Don’t get out è il film stasera in tv domenica 15 dicembre 2019 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV In trappola Don’t get out film stasera in tv: cast La regia è di Christian Alvart. Il cast è composto da Aleksandar Jovanovic, Paul Lux, Hannah Herzsprung, Christiane Paul, Fahri Yardim, Wotan Wilke Möhring, Mavie Hörbiger, Marc Hosemann. In trappola Don’t get out film stasera in tv: trama L’imprenditore edile berlinese Karl Brendt sta accompagnando a scuola i figli Josefine e Marius. Mentre è in viaggio arriva al suo cellulare una telefonata da un numero sconosciuto. Lo sconosciuto lo informa di aver nascosto nella macchina una bomba che salterà in aria non appena qualcuno tenterà di scendere e fa una richiesta precisa: ...

Leggi la notizia su cubemagazine

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : trappola Don’t