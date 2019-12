Leggi la notizia su today

(Di domenica 15 dicembre 2019) Il 63%e donne e il 54% degli uomini sono ancora vivi dopo 5dalla diagnosi. E la diminuzione generale dei decessi...

novasocialnews : In Italia la sopravvivenza ai tumori è di 5 anni superiore al resto dell'Ue #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - Piergiulio58 : In Italia la sopravvivenza ai tumori è di 5 anni superiore al resto dell'Ue. - Matteo84manzo : @sfiber_castro @CarloCalenda Ma sull’evasione come facciamo a far paragoni con sistemi fiscalmente così diversi? Ev… -