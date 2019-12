In Italia gli Xiaomi Mi 9 ricevono l’aggiornamento MIUI V11 0 6 0 QFAEUXM

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di domenica 15 dicembre 2019) Se avete acquistato unoMi 9 inpotreste aver ricevuto o star per ricevere un nuovo aggiornamento, responsabile di puntellare il software per l'apporto della patch di sicurezza di novembre 2019. Il pacchetto (V11.0.6.0.) ha un peso di 470MB, cosa che ci fa pensare possa esserci dell'altro oltre all'integrazione della penultima patch mensile, nonostante il registro delle modifiche non riveli nulla a riguardo. Avremmo gradito che il produttore tenesse meglio il passo dei maintenance upgrade per la sicurezza, ma, almeno per il momento, bisognerà accontentarsi di quanto disposto, facendo propria la patch del mese scorso, e non quella corrente. In ogni caso, è anche giusto precisare che l'OEM sembra stia impegnandosi per diffondere la11 il prima possibile sui propri dispositivi, cosa per nulla facilitata dalla grande frammentazione di smartphone che la ...

matteosalvinimi : Se questo è un ministro... Gli avvocati di tutta Italia chiedono le dimissioni dell’incapace Bonafede. - matteosalvinimi : Lealtà e coerenza nel difendere l’Italia e gli Italiani pagano, le porte della Lega che cresce sono aperte alle Don… - Federscherma : #Tokyo - Coppa del Mondo Fioretto Maschile BRONZO PER L’ITALIA ?? Gli azzurri superano la Russia nella finalina per… -