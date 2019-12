In corso il Cdm su PopBari Nella bozza del decreto 900 milioni per il salvataggio

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 15 dicembre 2019) È inil Consiglio dei ministri che dovrà mettere un punto sulla vicenda della crisi della Banca Popolare di Bari, commissariata dalla Banca d’Italia. Il governo dovrà decidere le modalità con cui lo Stato interverrà neldell’istituto, dopo le tensioni all’interno dell’esecutivo, il tentativo di strappo di Italia viva e il nervosismo nel M5s. Il premier Giuseppe Conte, ancora una volta nei panni del mediatore, nelle ultime ore si era mostrato ottimista. «Stasera chiudiamo. Tuteleremo i risparmiatori, nulla per i banchieri», ha assicurato. «C’è una responsabilità nei confronti dei risparmiatori e di un territorio. In gioco c’è il tessuto produttivo di un Sud che è in sofferenza». LadelLadel dl suall’esame del Cdm prevede un finanziamento ad Invitalia (l’Agenzia nazionale per l’attrazione ...

