In auto avevano orologi | telefoni e attrezzi da scasso | a Milano indagati due giovani

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019) Gli agenti del commissariato Sempione, a, hanno indagato a piede libero duecittadini georgiani, di 26 e 28 anni, per ricettazione e possesso diatto alloin concorso. Fermati per un normale controllo, non hanno saputo spiegare perché nella loroc'erano, computer e anche gliper lo

LobbaLuisa : RT @EssereAnimali: Ci avevano minacciato con un bastone, tagliato la strada più volte e cercato di aprire le portiere della nostra auto. ht… - 46Oliver : RT @EssereAnimali: Ci avevano minacciato con un bastone, tagliato la strada più volte e cercato di aprire le portiere della nostra auto. ht… - LoredanaMa75 : RT @EssereAnimali: Ci avevano minacciato con un bastone, tagliato la strada più volte e cercato di aprire le portiere della nostra auto. ht… -