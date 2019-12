Ilary Blasi torna sull’assenza alla puntata ricordo per Nadia Toffa

Ilary Blasi e la crisi con Totti : “Siamo schivi - sulla barca baci finti” : È crisi o non è crisi tra Francesco Totti e sua moglie, la bellissima showgirl Ilary Blasi? Ormai da qualche tempo si rincorrono le voci riguardanti un possibile allontanamento tra i due, voci che finora non hanno però avuto conferme. La coppia, legata dal 2005 e con tre figli – Cristian, Chanel e Isabel – in realtà cerca (seppur con molte difficoltà) di mantenere una certa privacy per quanto riguarda sia i figli che il proprio ...

Ilary Blasi - davvero una brutta sorpresa. La sua faccia sconsolata dice tutto : foto : Nei giorni scorsi la bella Ilary Blasi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale F in cui ha parlato del suo futuro e chiarito le voci su una sua crisi con Francesco Totti. “Perché sono anni che dicono che io e Francesco siamo in crisi? Perché siamo schivi – ha spiegato – A volte i paparazzi sono così disperati che ci pregano di darci un bacio. Non abbiamo mai voluto, io mi vergogno, non amiamo le effusioni in pubblico”. “Ma ...

Dietro i baci di Blasi e Totti in barca - Ilary : “Paparazzi disperati - foto fatte apposta per loro” : Il servizio pubblicato da Diva e Donna in estate che mostrava Ilary Blasi e Francesco Totti scambiarsi bollenti effusioni in barca non sarebbe stato realizzato spiando un momento privato. È stata la conduttrice a chiarire l’accaduto: “A volte i paparazzi sono così disperati che ci chiedono di darci un bacio”. Sarebbe nata così l’idea di mettersi in posa proprio allo scopo di dare ai fotografi il materiale desiderato.Continua a leggere

