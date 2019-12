Ilary Blasi | macchina rimossa con il carro attrezzi e multa | il parcheggio selvaggio di

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019), come tanti italiani, si è dedicata allo shopping natalizio, ma la sua “avventura” nel centro di Roma tra le vetrine dei negozi non è finita benissimo. La bionda conduttrice aveva infatti parcheggiato lain modo non rispettoso del codice della strada ed ecco che al suo ritorno ha trovato undella Polizia Municipale pronto a rimuoverla. Tutta la scena è stata immortalata dal settimanale Oggi. L’auto alla fine è stata portata via e ovviamente per la moglie di Francesco Totti e scattata anche la. L'articolocon il: ildi lady Totti proviene da Il Fatto Quotidiano.

