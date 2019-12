Ilary Blasi e la crisi con Totti | “Siamo schivi | sulla barca baci finti”

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 15 dicembre 2019) Èo non ètra Francescoe sua moglie, la bellissima showgirl? Ormai da qualche tempo si rincorrono le voci riguardanti un possibile allontanamento tra i due, voci che finora non hanno però avuto conferme. La coppia, legata dal 2005 e con tre figli – Cristian, Chanel e Isabel – in realtà cerca (seppur con molte difficoltà) di mantenere una certa privacy per quanto riguarda sia i figli che il proprio rapporto di coppia, restando il più possibile lontano dai riflettori. “Perché sono anni che dicono che io e Francesco siamo in? Perché siamo”, ha rivelato lain un’intervista al settimanale F. “La verità è che io e Francesco siamo, ma quest’estate, in, abbiamo fatto un’eccezione. Con noi – ha raccontato la showgirl – c’erano i nostri amici che ci hanno tenuto il gioco: ...

