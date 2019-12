Ilaria Teolis ritrova l’amore dopo Massimo | parla lei | “Non parlo | vediamo come andrà”

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di domenica 15 dicembre 2019)la rottura con Colantoni,ha un nuovo fidanzato, al momento però non svela la sua identitàtorna a farre di sé, la ragazza è divenuta nota per aver partecipato insieme all’ormai ex fidanzatoColantoni all’ultima edizione di Temptation Island, reality sulcondotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. La loro storia d’amore non è sopravvissuta al reality delle tentazioni, laha sofferto molto a causa del comportamento dell’ex fidanzato ed è per questo che ha scelto di mettere un punto definitivo alla loro relazione. A pochi mesi dalla rottura consembra cheabbiato l’amore. A lasciarlo intendere è stata lei stessa sul suo profilo Instagram. Nelle sue storie ha postato alcune foto dove si mostra in compagnia di un ragazzo, in una delle foto le loro mani si intrecciano, nelle foto ...

Noovyis : (“Sono innamorata”. Ilaria Teolis ritrova il sorriso (e un nuovo fidanzato) dopo Temptation Island: chi è) Playhit… - zazoomnews : Temptation Island Ilaria Teolis ha un nuovo fidanzato: “Però non parlo…” - #Temptation #Island #Ilaria #Teolis - IsaeChia : ‘#TemptationIsland6’, #IlariaTeolis dopo #MassimoColantoni ha ritrovato l’amore: ecco chi è il nuovo compagno! (Fot… -