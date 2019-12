Il Torino si butta via | avanti 3-0 a Verona | si fa rimontare in 15 minuti

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) Ilsivia, ilpareggia in 15rimontando tre gol. Incredibile, pirotecnico pareggio 3-3 al Bentegodi, nello scontro di metà classifica all'ora di pranzo. Un punto amarissimo per la squadra di Mazzarri3-0 fino al 69' con doppietta di Ansaldi e gol di Berenguer, dolci

