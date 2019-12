Il sorteggio Champions per gli ottavi di finale domani da Nyon Quale squadra per il

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 15 dicembre 2019) In Europa per affermare il calcio nostrano. E’ grande l’attesa per le squadre italiane per ildeglidi. Il Napoli, la Juventus e l’Atalanta sapranno, dalle ore 12,00 daquali squadre dovranno affrontare a febbraio. Sulla strada del Napoli e dei nerazzurri bergamaschi, qualificate da seconde, ci potranno essere: il Psg, il Barcellona, il Valencia, il Bayern Monaco o il Lipsia; rischio Liverpool solo per l’Atalanta, rischio Manchester City per il Napoli. La Juventus, prima classificata nel proprio girone, affronterà una tra Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Borussia Dortmund e Lione. Le gare di andata si giocheranno il 18-19 ed il 25-26 febbraio 2020, 10-11 e 17-18 marzo, invece, quelle di ritorno. Come preannuncia il Corriere dello Sport, sarà possibile seguire ilcon la diretta del ...

