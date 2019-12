Il Segreto | anticipazioni | arriva Dori | un’inquietante infermiera

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di domenica 15 dicembre 2019)Vilches - IlUn’inquietantefarà il suo ingresso nelle puntate de Ilin onda da questo pomeriggio su Canale 5: ingaggiata da Fernando Mesia (Carlos Serrano) per prendersi cura della disabile Maria (Loreto Mauleòn), l’enigmaticaVilches (Marian Degas) arriverà a Puente Viejo ma, col trascorrere dei giorni, darà l’impressione di soffrire di diversi disturbi comportamentali in grado di mettere in pericolo sia Maria, sia gli altri. Ecco leda domenica 15 a sabato 21 dicembre 2019. Ildomenica 15 dicembre 2019 Elsa viene lasciata sola con Antolina. Matias avverte Irene che Carmelo e Severo stanno per uccidere Francisca. Illunedì 16 dicembre 2019 Antolina racconta ad Elsa tutte le sue malefatte. Lola rivela a Prudencio di aver lavorato per Francisca, e lui, deluso, la ...

