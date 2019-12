Il Ritorno dell’Oscura Alleanza? Ecco Dark Alliance (Di domenica 15 dicembre 2019) Tutti coloro che sono nati alla fine degli anni 80/inizi anni 90 (come il sottoscritto), si ricorderanno di due videogiochi per Playstation 2 che segnarono la nostra adolescenza, ovvero la saga di Dungeons and Dragons: Baldur’sGate Dark Alliance. Ambientati appunto nella città della Costa della Spada di Baldur’s Gate, questi due giochi erano degli Hack and Slash molto simili a Diablo, dalla semplicità disarmante, ma allo stesso tempo, estremamente divertente e mai monotona, anche grazie alla bellissima caratterizzazione dei personaggi presenti (ricordo ancora il mio personaggio nanico e di come lo avessi voluto rendere davvero corazzato e pronto sconfiggere i cattivi di turno ndr). Avrebbe dovuto esserci un terzo episodio dopo il gioco del 2004, ma non venne mai realizzato a causa della bancarotta che ebbe la casa produttrice Interplay Entertainment Corp, sviluppatrice del ...

