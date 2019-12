Il reumatologo | “Senza diagnosi precoce spondilite danni irreversibili ossa”

Leggi la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Milano, 16 dic. (Adnkronos Salute) – “Laanchilosante può colpire anche persone molto giovani, tra i 20 e i 40 anni di età, e inizia con un mal di schiena spesso mal diagnosticato; costringe a una rigidità che può condizionare la vita del paziente sul piano sociale e lavorativo e se non viene diagnosticata in tempo e ben curata può anche provocarealle ossa”. Così Antonio Marchesoni,e responsabile dell’Unità operativa semplice Artrite croniche sieronegative del Gaetano Pini di Milano, ha sottolineato l’importanza di unadurante una tavola rotonda sulle spondiloartriti che si è tenuta a Milano. L’incontro è stato anche l’occasione per promuovere “Sai se hai la SA?”, la campagna di sensibilizzazione sullaanchilosante promossa da Novartis e rivolta a coloro che ...

