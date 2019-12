Il quarto d’ora gialloblu | il Verona trova i gol dalla panchina e rimonta il Torino

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 15 dicembre 2019)– Spettacolare partita a. Idi Juricno tre reti in und’ora al. Primo tempo molto bello ed intenso. E’ ila partire meglio e a sfiorare il gol in diverse circostanze con Verdi e Zaza. Il gol arriva con Berenguer, ma dopo un check col VAR l’arbitro La Penna annulla perché la palla era uscita sul cross di Rincon. Poco male per il Toro cheil vantaggio poco dopo con Ansaldi, gran sinistro dell’argentino sul primo palo. Secondo gol consecutivo per l’esterno granata. Ilreagisce e va vicino al gol con Miguel Veloso su calcio di punizione, ma Sirigu è attento.3-3, le pagelle di CalcioWeb: Ansaldi ne fa due, Amrabat ciccì coccò FOTO Nella ripresa è ila partire forte e a sfiorare il pari con Lazovic, ma è ancora una volta ila colpire con il ...

flazzeroni29 : Eh ma per il famoso “quarto d’ora granata” chiedete a Beppe Fiorello... ?????? - _bradfordsgirl : Io mi sono praticamente svegliata un quarto d'ora fa, dopo essermi svegliata un paio di volte durante la mattinata. - xayde983 : Eccolo è arrivato, il quarto d'ora granata ... Di sofferenza #VeronaTorino #sft #fvcg -