Il Polo Nord magnetico continua la fuga verso la Siberia | aggiornato il World magnetic

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) Già un anno fa era qualcosa di strano stava accadendo in cima al mondo. La migrazione dellaè confermata. Quest’anno ilha attraversato il meridiano di Greenwich, allontanandosi dal Canada. Uno scarto che ha costretto i ricercatori – per la seconda volta in un anno – ad aggiornare ilModel, un documento elaborato dalla statunitense National Oceanic and Atmospheric Administration e dalla British Geological Survey che – assieme ai dati forniti dai satelliti – è alla base dei sistemi di navigazione moderni. Il rischio è che le app negli smartphone possano andare in tilt, assieme a programmi militari e civili per la navigazione marittima e aerea. Il fatto è che ilè il punto della superficie terrestre dove le linee di flusso del campo geo, creato dal ferro fuso che si muove ...

Otachi13 : RT @twittopolis: Polo Nord magnetico in fuga verso la Siberia: scienziati sorpresi, conseguenze disastrose - twittopolis : Polo Nord magnetico in fuga verso la Siberia: scienziati sorpresi, conseguenze disastrose - DiUccel : RT @andreasso1951: Polo Nord magnetico in fuga verso la Siberia: scienziati sorpresi, conseguenze disastrose - Avrei piacere che tutti i po… -