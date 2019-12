Il Pd ha accettato il proporzionale, ma l'intesa sulla legge elettorale è ancora lontana (Di domenica 15 dicembre 2019) Una strada per la verità già intrapresa da settimane. Ma oggi arriva il sigillo ufficiale: il Pd accetta il proporzionale e abbandona definitivamente il sogno maggioritario. Il voto unanime della Direzione alla relazione del segretario Nicola Zingaretti dà infatti mandato pieno a trovare un'intesa su un sistema proporzionale con correttivi che garantiscano, per quanto possibile, una certa stabilità evitando un'iper frammentazione. La delegazione del Nazareno che sta trattando con gli alleati di maggioranza per arrivare a una proposta condivisa di riforma della legge elettorale, dunque, riceve direttamente dal leader il via libera a sposare uno dei due modelli su cui, però, le trattative si sono arenate, tanto da aprire al dialogo con le opposizioni, in anticipo rispetto alla tabella di marcia inizialmente prevista (dopo la presentazione "della nostra proposta ci sarà la discussione in ...

Leggi la notizia su agi

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : accettato proporzionale