Il finale di Pezzi Unici in onda il 22 dicembre con la verità sul figlio di Vanni?

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di domenica 15 dicembre 2019) Il cerchio sta per chiudersi e ildiè dietro l'angolo visto che andrà inil 22, salvo cambiamenti. Rai1 si prepara a tirare le somme di questa prima parte di stagione televisiva che è stata costellata sicuramente da ottimi ascolti e successi tra vecchi ritorni e nuovi arrivi proprio come questo dramma con Sergio Castellitto che sta tenendo incollati allo schermo milioni di italiani.crede di essere vicino allasulla morte deled è sempre più convinto che tutto sia legato ad una partita di droga rubata. Nelle nuove puntate di, il restauratore sarà ancora alle ricerche di risposte alle sue mille domande mentre il ricordo del giorno in cui Lorenzo si è recato di lui per chiedere dei soldi continua a travolgerlo. Intanto, Elia, Lapo, Valentina ed Erica decidono di vendere gli oggetti rubati da Jess in modo tale da avere i ...

gelataisa_ : @ElakSeraf Effettivamente ora che ci penso magari leggendola si può capire cosa aspettarsi dal finale di pezzi ahahahaha - S1234534992171 : @NickysBooks @bryanadams Nico c'ero anche io. Stupendo!! E alla fine nei pezzi solo voce e chitarra non voleva più… - CioeIvana : RT @anadiomenee: Sabati sera in cui a volte perdevo pezzi di polmone da quanto ridevo solo grazie a Sabrina, Maria e la Scuderia. Conduttor… -