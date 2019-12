Il Collegio | Mariana Aresta cacciata di casa perché lesbica | “Hanno detto che non sono

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 15 dicembre 2019)de Ildi: “Mi hannoche nonnormale”, una delle protagoniste dell’ultima edizione de Il, è statadi. “Posdei genitori abbandonare un figlio? Mi hannodi nuovo che me ne devo andare dinonnormale. Non so più cosa fare, aiuto”, lo sfogo della ragazza su Instagram ha commosso e fatto arrabbiare molti utenti, increduli del fatto che alle soglie del 2020 un genitore possa buttare fuorila figlia per via del suo orientamento sessuale.è da qualche mese fidanzata con una ragazza, che è andata anche a trovarla in ospedale durante un suo recente ricovero. Proprio una foto delle due giovani pubblicata sui social avrebbe scatenato l’ira dei suoi genitori. “Ogni volta che insultate i vostri ...

