Iervolino, elogio del talento ribelle alla messa di Natale dell’UniPegaso (Di domenica 15 dicembre 2019) “Il talento ribelle è ciò che ci consente di far progredire e prosperare le cose in cui crediamo. Il futuro appartiene ai ribelli, e questo ribelle, potenzialmente, è nascosto in ognuno di noi. Sono proprio i ribelli a migliorare il mondo, grazie al loro sguardo diverso e anticonvenzionale sulle cose. Perché invece che cercare appigli sicuri, rifugiandosi nella routine e nella tradizione, sfidano apertamente lo status quo. Sono Maestri dell’innovazione e dell’Arte del reinventarsi”. Lo ha dichiarato Danilo Iervolino, presidente dell’Università Telematica Pegaso, nel suo discorso di fine anno a margine della solenne messa organizzata dall’Ateneo per il Natale. Il presidente Iervolino si è poi soffermato sui risultati raggiunti, tra i quali “l’ingresso in partnership del più grande Fondo finanziario al mondo, CVC Capital Partners, che accompagnerà la Pegaso nella prossima crescita ...

