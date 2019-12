I tre giorni di Gattuso che sbatte sui limiti storici dei calciatori del Napoli

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 dicembre 2019) Il ritorno al 4-3-3 La prima partita di Gennarosulla panchina delsi è aperta con una piccola-grande novità tattica: il ritorno (annunciato) al 4-3-3 puro, per intenderci il modulo utilizzato da Sarri e da Ancelotti nella prima fase della sua esperienza napoletana. Le scelte del nuovo allenatore sono state lineari: Di Lorenzo e Mario Rui laterali bassi; Callejón e Insigne esterni offensivi; Milik centravanti. A centrocampo, due mezzali con pochi vincoli di movimento (Fabián Ruiz e Zielinski) e un centromediano di schermo, più che di possesso, parliamo ovviamente di Allan. Per cercare di analizzare il match dal punto di vista tattico, partiamo proprio dalla definizione del ruolo di Allan: diversamente da Jorginho e/o Hamsik – gli ultimi due giocatori ad aver giocato in quello slot –, il brasiliano non veniva usato come hub per la costruzione del gioco. Non a caso, ha ...

