I delitti del BarLume 7 | il trailer e la data di uscita dei nuovi episodi!

(Di domenica 15 dicembre 2019) Con la pubblicazione del, Sky ha annunciato anche ladide Idel7, la produzione originale Sky Original che tornerà nel 2020 con dueepisodi. Come ilavverte, Idel7 sta per arrivare su Sky con dueepisodi che hanno giàdi: il 13 e il 20 gennaio 2020 tutti pronti per fare ritorno nella perenne estate di Pineta, e ai suoi misteriosissimi casi di cronaca. Le indagini coinvolgeranno, come sempre, tutti i simpatici personaggi che gravitano attorno al. Compreso Massimo Viviani (Filippo Timi) che, dopo una lunga assenza, tornerà finalmente a casa. Nelle due nuove storie, oltre alle indagini condotte dal Commissario Fusco con l'aiuto di tutti gli abitanti di Pineta, la vita degli abitanti di ...

