Hockey ghiaccio | EBEL 2019-2020 | Bolzano continua a faticare e perde in casa anche contro

(Di domenica 15 dicembre 2019) Prosegue il brutto momento per l’HCB Alto Adige Alperiache cade nettamente ini Vienna Capitals con il punteggio di 0-3 e conferma di non attraversare il periodo migliore della propria stagione. I bianco-rossi, infatti. già reduci in precedenza da 5 sconfitte nelle ultime 8 uscite (con due vittorie giunte solamente all’overtime) inanellano un altro ko pesante e ora la classifica li vede scivolare al sesto posto con le prime della classe che iniziano ad allontanarsi in maniera sensibile. LA PARTITA La prima frazione di gioco del PalaOnda si chiude sul punteggio di 0-0 con le due squadre che si studiano sulper lunghi tratti del match senza prevalere l’una sull’altra, con sei conclusioni in portaotto. Il secondo periodo, invece, inizia con una doccia fredda per la formazione di coach Clayton Beddoes. Dopo appena 22 secondi, ...

