HIGUAIN | «Tridente? Abbiamo dimostrato di poter giocare tutti e tre insieme» – VIDEO

(Di domenica 15 dicembre 2019) Gonzalo, attaccante della Juve, ha parlato nel post partita dopo la vittoria contro l’Udinese all’Allianz Stadium. (-Dal nostro inviato) Gonzaloha parlato nel post partita di Juve Udinese. Di seguito riportate le sue dichiarazioni in zona mista. ATTACCO – «Il mister ha provato questa soluzione oggi e la risposta è stata buona.fatto una bella prima parte, nel secondo tempo per stanchezzasofferto un po’ la ripartenza. La partita è stata di buon livello.Saremo pronti se il mister lo riproporrà, ma ora dobbiamo stare tranquilli e riposarci per le prossime partite». Leggi su Calcionews24.com

