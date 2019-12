Grey’s Anatomy 15 lunedì 16 dicembre su La7 | penultimo appuntamento

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di domenica 15 dicembre 2019) Grey’s15 le puntate su La716in prima tv in chiaro, anticipazioni e trame. Nuovoin prima tv in chiaro con la quindicesima stagione di Grey’ssu La716(e in parallelo su FoxLife prosegue la sedicesima), due nuove puntate le numero 22 e 23,per questa stagione. La serie continua a macinare successi negli Stati Uniti e anche per questo è già stata rinnovata per una diciasettesima stagione. Ecco le trame degli episodi che andranno in onda stasera: 15×22 Amore, terapia e tacchi a spillo Zola becca Andrew mentre prova a uscire di casa nel bel mezzo della notte e Meredith chiede consiglio a Miranda su come parlare ai figli della sua relazione, con Meredith che insieme a DeLuca si occupano di una donna che ha due uteri ed è incinta in uno solo di essi. Jo torna al lavoro, ma trascorre tutta ...

zjcarus : desidero qualcuno che sia disposto a passare i sabato sera sotto le coperte a guardare grey’s anatomy e mangiare cioccolata. - VictorSFontes : ok @NetflixBrasil e a 16a temp de Grey's Anatomy? - lovinqlilyj : é da una vita che non guardo grey's anatomy, ma la s15 è noiosa pheww -