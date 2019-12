Greta Thunberg canta Bella Ciao | come se l’ambiente fosse una questione politica

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 15 dicembre 2019), l’attivista svedese che si batte contro il Cambiamento Climatico e in particolare contro le azioni dell’uomo che lo influenzerebbero, è arrivata venerdì a Torino, dove è stata accolta dai giovani del movimento Fridays for Future.ha parlato, dal palco allestito in piazza Castello, di emergenza climatica richiamando le istituzioni ad agire in maniera responsabile. Dopo il suo discorso l’adolescente, che indossava l’inseparabile impermeabile cerato gialla e un berretto verde, insieme ai ragazzi di FfF hato, in inglese,. Una conclusione infelice, che per l’ennesima volta connotamente un movimento che dovrebbe essere apartitico e apolitico, in quanto si tratta di ambiente, che nulla ha a che vedere con destra, sinistra o altri parti politiche non ben definite.re lo storco e significativo inno dei ...

lucasofri : Le foto dei ragazzi da Greta Thunberg a Torino sulla Stampa e su Libero (fatte evidentemente in due tempi diversi). - redazioneiene : GRETA THUNBERG A TORINO ?????? “Il prossimo anno sarà cruciale per il nostro futuro”, ha detto #GretaThunberg : “Dobbi… - c_appendino : ?? Oggi #Torino ha avuto l’onore di ospitare @GretaThunberg e io ho avuto il piacere e l’onore di conoscerla e darle… -